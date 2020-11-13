В Петербурге локализовали пожар в производственном здании

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В Санкт-Петербурге локализовали пожар в производственном здании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В 23:20 пожар локализован на третьем этаже на площади 600 кв. м и четвёртом этаже — 600 кв. м», — заявили в министерстве.

Ранее МЧС присвоило повышенный ранг сложности пожару в Санкт-Петербурге.

Для тушения пожара был привлечён пожарный поезд.

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