Форум «Открытый Крым» пройдёт к декабре
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкурортов.
Мероприятие состоится в гибридном формате — онлайн и частично в Крыму, объединив участников со всей России.
«Участники обсудят развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых, затронут темы антикризисной трансформации отрасли — распределение рисков, обновление законодательства», — заявили в ведомстве.
Также будут представлены сценарий развития туристической санаторно-курортной отрасли в регионах и возникшие у юга России преимущества.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.