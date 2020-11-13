Форум «Открытый Крым» пройдёт к декабре

Ежегодный туристский форум «Открытый Крым» пройдёт в начале декабря.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкурортов.

Мероприятие состоится в гибридном формате — онлайн и частично в Крыму, объединив участников со всей России.

«Участники обсудят развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых, затронут темы антикризисной трансформации отрасли — распределение рисков, обновление законодательства», — заявили в ведомстве.

Также будут представлены сценарий развития туристической санаторно-курортной отрасли в регионах и возникшие у юга России преимущества.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.