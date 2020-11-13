Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности среди вице-премьеров.

Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учётом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вице-премьеру Александру Новаку поручено курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова займётся вопросами государственной политики в сфере культуры, а отвечать за науку и высшее образование в правительстве будет Дмитрий Чернышенко.

Также сообщается, что Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером в правительстве России.