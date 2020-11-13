Автоэксперт оценил идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет

Автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что такая инициатива отчасти верная.

«Существовал пробел: подготовку молодых водителей можно начинать в 16 лет, до получения прав проходило полтора-два года. За это время навыки уходили», — сказал эксперт.

Как считает Бахарев, к наставнику должен быть прописан ряд требований.

«Кто этот человек? Если с 17-летним ездит 19-летний, ничего хорошего не будет», — пояснил он.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что инициатива преждевременна.