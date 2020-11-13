На Ставрополье студентов перевели на дистанционное обучение

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что вузы и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в регионе переходят на дистанционное обучение до 6 декабря.
На Ставрополье студентов перевели на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Instagram

По его словам, в регионе продолжают принимать меры для борьбы с коронавирусом, однако обстановка пока не улучшается. 

«По согласованию с Роспотребнадзором удалённое обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья», — заявил Владимиров.

Он добавил, что подписал соответствующее постановление. 

По словам Владимирова, пока период дистанционного обучения установлен до 6 декабря, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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