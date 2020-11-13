На Ставрополье студентов перевели на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Instagram.
По его словам, в регионе продолжают принимать меры для борьбы с коронавирусом, однако обстановка пока не улучшается.
«По согласованию с Роспотребнадзором удалённое обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья», — заявил Владимиров.
Он добавил, что подписал соответствующее постановление.
По словам Владимирова, пока период дистанционного обучения установлен до 6 декабря, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.