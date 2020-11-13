На Ставрополье студентов перевели на дистанционное обучение

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что вузы и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в регионе переходят на дистанционное обучение до 6 декабря.

Об этом он написал в своём Instagram.

По его словам, в регионе продолжают принимать меры для борьбы с коронавирусом, однако обстановка пока не улучшается.

«По согласованию с Роспотребнадзором удалённое обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья», — заявил Владимиров.

Он добавил, что подписал соответствующее постановление.

По словам Владимирова, пока период дистанционного обучения установлен до 6 декабря, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.