Эксперт оценил ситуацию с ценами на бытовую технику в России

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Финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин оценил ситуацию с ценами на бытовую технику в России.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на бытовую технику в России
  • РИА Новости

«К весне следующего года подорожают импортные товары: бытовая техника, автомобили», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, могут вырасти цены и на импортное сырьё.

Калугин связывает возможное весеннее подорожание товаров с увеличением темпов инфляции. Ещё одной причиной может стать ситуация с долларом.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

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