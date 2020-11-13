Эксперт оценил ситуацию с ценами на бытовую технику в России
- РИА Новости
«К весне следующего года подорожают импортные товары: бытовая техника, автомобили», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, могут вырасти цены и на импортное сырьё.
Калугин связывает возможное весеннее подорожание товаров с увеличением темпов инфляции. Ещё одной причиной может стать ситуация с долларом.
Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.