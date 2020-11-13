Аналитики рассказали, когда в мире могут снять коронавирусные ограничения

Устойчивая отмена коронавирусных ограничений может начаться в мире не раньше середины 2021 года, следует из материалов аналитической компании Oxford Economics.

Об этом сообщает Life.ru.

«Комплексная программа вакцинации займёт много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнётся в мире только в середине 2021 года», — заявили эксперты.

По их мнению, переход к нормальной жизни может оказаться долгим.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.