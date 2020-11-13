В Крыму суд вынес решение по делу убившей сына женщины

Верховный суд Крыма приговорил к принудительному лечению 41-летнюю жительницу Симферополя, которая убила своего семилетнего сына.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

В начале февраля женщина, находясь в салоне автомобиля марки Volkswagen Polo, нанесла своему сыну около 40 ударов ножом.

От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Согласно заключению медэкспертов, осужденная страдает тяжёлым хроническим психическим расстройством, которое лишало её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.