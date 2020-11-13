В Омской области отчитались о ходе программы по обеспечению жильём детей-сирот

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В Омской области рассказали, сколько квартир и в каких районах правительство закупит, чтобы предоставить выпускникам детских домов.
В Омской области отчитались о ходе программы по обеспечению жильём детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

Для выпускников детских домов планируют купить 25 квартир в новостройках Омска. Ещё восемь помещений приобретут в Саргатском районе и два — в Марьяновском районе.

В ноябре — декабре планируют объявить аукционы на покупку ещё порядка 50 жилых помещений для льготников. С 2020 по 2022 год для бывших воспитанников детдомов планируется приобрести не менее 750 квартир.

С начала 2020 года 117 человек из категории детей-сирот получили жильё. Ещё 12 квартир предоставят в ближайшее время.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области с начала года около 560 выпускников детских домов получили квартиры.

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