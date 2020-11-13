В Ростуризме подвели итоги конкурса туристических проектов

Ростуризм представил итоги конкурса предпринимателей на получение грантов для реализации проектов в сфере туризма.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Конкурсная комиссия рассмотрела 2735 заявок бизнесменов и общественных организаций и определила 474 победителя.

Конкурс проходил в этом году впервые. На его реализацию правительство России выделило 1,2 млрд рублей. За время приёма заявок, с 22 сентября по 8 октября, на рассмотрение был подан 4061 проект, проверку на соответствие требованиям прошли 2735. Средняя сумма запрашиваемого гранта — 2,6 млн рублей. Таким образом, на один грант претендовало почти шесть заявок.

До конца года будут заключены соглашения Ростуризма с грантополучателями. Период реализации гранта составляет полгода с момента заключения соглашения. За исполнением целей гранта будут следить Ростуризм и региональные органы исполнительной власти.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.