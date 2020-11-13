В Москве создали объединяющий технопарки онлайн-ресурс

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице создали онлайн-ресурс, объединяющий все детские технопарки города.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Новый ресурс познакомит желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. В период пандемии занятия проводятся онлайн.

На портале хранится много вебинаров, публикуются новости о деятельности всех 18 технопарков Москвы, а также анонсы ближайших образовательных и профориентационных программ.

Как сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ для детей.