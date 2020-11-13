В Москве создали объединяющий технопарки онлайн-ресурс
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Новый ресурс познакомит желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. В период пандемии занятия проводятся онлайн.
На портале хранится много вебинаров, публикуются новости о деятельности всех 18 технопарков Москвы, а также анонсы ближайших образовательных и профориентационных программ.
Как сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о развитии образовательных программ для детей.