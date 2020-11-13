Москвичам предлагают выбрать имя для виртуального помощника МЭШ
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Помощником в системе является кот. Варианты кличек для него в течение двух недель в соцсетях столичного Департамента образования и науки предлагали горожане.
Сделать свой выбор можно до 18:00 27 ноября. Победит вариант, который наберет больше всего голосов. Он станет известен 30 ноября.
По сообщениям сайта «Вечерняя Москва», в библиотеке Московской электронной школы появилось новое приложение для детей старшего дошкольного возраста.