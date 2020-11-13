Москвичам предлагают выбрать имя для виртуального помощника МЭШ

За лучшее имя для виртуального помощника Московской электронной школы (МЭШ) москвичи могут проголосовать на портале «Школа большого города».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Помощником в системе является кот. Варианты кличек для него в течение двух недель в соцсетях столичного Департамента образования и науки предлагали горожане.

Сделать свой выбор можно до 18:00 27 ноября. Победит вариант, который наберет больше всего голосов. Он станет известен 30 ноября.

По сообщениям сайта «Вечерняя Москва», в библиотеке Московской электронной школы появилось новое приложение для детей старшего дошкольного возраста.