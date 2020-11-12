СК возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Подмосковье

Короткая ссылка
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, где четверо детей получили ожоги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.
СК возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Подмосковье
  • РИА Новости

«По факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг, 12 ноября, на Томилинской улице произошёл прорыв теплотрассы, вследствие чего «образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев».

В месте прорыва находились четыре девочки, которых задело потоком воды. Они получили термические ожоги нижних конечностей 1-й, 2-й, 3-й степеней и были госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить