СК возбудил уголовное дело после прорыва теплотрассы в Подмосковье

Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, где четверо детей получили ожоги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

«По факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг, 12 ноября, на Томилинской улице произошёл прорыв теплотрассы, вследствие чего «образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев».

В месте прорыва находились четыре девочки, которых задело потоком воды. Они получили термические ожоги нижних конечностей 1-й, 2-й, 3-й степеней и были госпитализированы.