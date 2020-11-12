Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя российского министерства Ирину Волк.

Колокольцев и Дарманен обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, затронули тему взаимодействия по вопросу реадмиссии в соответствии с соглашением между Россией и европейским сообществом.

Они также рассмотрели исполнение запросов о правовой помощи, сотрудничество по каналам Интерпола.

В начале встречи Колокольцев выразил соболезнования в связи с терактами, которые произошли на территории Франции в последние недели. Он подчеркнул готовность к скоординированной работе с французской стороной в сфере борьбы с терроризмом.