Колокольцев встретился с главой МВД Франции

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном.
Колокольцев встретился с главой МВД Франции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя российского министерства Ирину Волк.

Колокольцев и Дарманен обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, затронули тему взаимодействия по вопросу реадмиссии в соответствии с соглашением между Россией и европейским сообществом.

Они также рассмотрели исполнение запросов о правовой помощи, сотрудничество по каналам Интерпола.

В начале встречи Колокольцев выразил соболезнования в связи с терактами, которые произошли на территории Франции в последние недели. Он подчеркнул готовность к скоординированной работе с французской стороной в сфере борьбы с терроризмом.

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