Колокольцев встретился с главой МВД Франции
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя российского министерства Ирину Волк.
Колокольцев и Дарманен обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, затронули тему взаимодействия по вопросу реадмиссии в соответствии с соглашением между Россией и европейским сообществом.
Они также рассмотрели исполнение запросов о правовой помощи, сотрудничество по каналам Интерпола.
В начале встречи Колокольцев выразил соболезнования в связи с терактами, которые произошли на территории Франции в последние недели. Он подчеркнул готовность к скоординированной работе с французской стороной в сфере борьбы с терроризмом.