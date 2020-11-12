В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

Короткая ссылка
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.
В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей
  • РИА Новости

«Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, это положительная динамика в сфере социальной политики.

Как отметила Матюнина, нередко финансовая поддержка — часть комплексной помощи. Помимо выплат, дети из малообеспеченных семей должны иметь возможность бесплатно посещать кружки и секции, получать питание в школе.

Со своей стороны, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков в беседе с URA.RU высказал мнение, что помогать малоимущим семьям с детьми нужно до возраста 16 лет.

«Конечный результат — давать им возможность обеспечивать минимумом необходимых потребностей ребёнка», — считает он.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будут выделены на более чем 4 млн детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить