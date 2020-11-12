В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей
- РИА Новости
«Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, это положительная динамика в сфере социальной политики.
Как отметила Матюнина, нередко финансовая поддержка — часть комплексной помощи. Помимо выплат, дети из малообеспеченных семей должны иметь возможность бесплатно посещать кружки и секции, получать питание в школе.
Со своей стороны, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков в беседе с URA.RU высказал мнение, что помогать малоимущим семьям с детьми нужно до возраста 16 лет.
«Конечный результат — давать им возможность обеспечивать минимумом необходимых потребностей ребёнка», — считает он.
Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будут выделены на более чем 4 млн детей.