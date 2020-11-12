В Национальном родительском комитете прокомментировали выплаты на детей из малообеспеченных семей

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

«Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, это положительная динамика в сфере социальной политики.

Как отметила Матюнина, нередко финансовая поддержка — часть комплексной помощи. Помимо выплат, дети из малообеспеченных семей должны иметь возможность бесплатно посещать кружки и секции, получать питание в школе.

Со своей стороны, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков в беседе с URA.RU высказал мнение, что помогать малоимущим семьям с детьми нужно до возраста 16 лет.

«Конечный результат — давать им возможность обеспечивать минимумом необходимых потребностей ребёнка», — считает он.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будут выделены на более чем 4 млн детей.