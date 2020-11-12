Калви прокомментировал своё освобождение из-под домашнего ареста

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви прокомментировал решение Верховного суда России освободить его из-под домашнего ареста.
Калви прокомментировал своё освобождение из-под домашнего ареста
  • РИА Новости

«Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждём начала суда, чтобы доказать свою невиновность», — сказал он ТАСС.

Как отметил инвестор, в ближайшее время он планирует выйти на работу.

Ранее ВС изменил Калви и другим фигурантам меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий.

Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признали.

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