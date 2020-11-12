В Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья

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К концу года ключи от новых квартир получат около 3 тыс. человек, живущих в ветхих домах Подмосковья, рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
В Подмосковье рассказали о ходе программы переселения из ветхого жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Локтева, выдали уже 772 ключа от комфортных квартир, а новоселье справили 2,1 тыс. человек. Он уточнил, что они были включены в программу переселения по национальному проекту «Жильё и городская среда».

«Программа переселения, которую реализуют в регионе по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, выходит в 2020 году на финишную прямую», — сказал Локтев.

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