Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию на рынке недвижимости в России.

В беседе с URA.RU она рекомендовала улучшать жилищные условия, если есть возможность выплачивать ипотеку.

Вместе с тем, считает эксперт, недвижимость на данный момент — не лучший вариант для инвестиций.

Радченко также дала прогноз по ценам на жильё в конце 2020 — начале 2021 года.

«Если стагнация, в том смысле, что цены не обвалятся, — это будет хорошо. Ещё раз хочу подчеркнуть: весь покупательский спрос, который был в этом году — инвестиционный», — сказала она.

Как пояснила эксперт, люди покупали недвижимость, поскольку их не удовлетворяли депозиты.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.