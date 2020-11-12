Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости в России

Короткая ссылка
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию на рынке недвижимости в России.
Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU она рекомендовала улучшать жилищные условия, если есть возможность выплачивать ипотеку.

Вместе с тем, считает эксперт, недвижимость на данный момент — не лучший вариант для инвестиций.

Радченко также дала прогноз по ценам на жильё в конце 2020 — начале 2021 года.

«Если стагнация, в том смысле, что цены не обвалятся, — это будет хорошо. Ещё раз хочу подчеркнуть: весь покупательский спрос, который был в этом году — инвестиционный», — сказала она.

Как пояснила эксперт, люди покупали недвижимость, поскольку их не удовлетворяли депозиты.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить