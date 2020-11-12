Отец убитой в Крыму девочки приговорён к исправительным работам

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Ленинский районный суд Крыма признал виновным мужчину, дочь которого убил его знакомый. Его приговорили к исправительным работам.
Отец убитой в Крыму девочки приговорён к исправительным работам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

«Решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорён к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил. В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребёнка, расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

По данным СК, 31 мая 2020 года мужчина с дочерью отправился на рыбалку на Северо-Крымском канале, где мужчина вместе с неоднократно судимым другом распивал спиртные напитки.

«Установлено, что в состоянии сильного алкогольного опьянения отец уснул вблизи канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершив в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера и убийство», — уточнила Постнова.

Отец девочки вину признал полностью, дал признательные показания.

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