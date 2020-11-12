Прокуратура начала проверку из-за прорыва трубы в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с прорывом трубы на Томилинской улице в городе Дзержинском. В результате несколько детей получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в заявлении.
Отмечается, что прокурорам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.
Ранее сообщалось, что четыре ребёнка получили ожоги после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском.