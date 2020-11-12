Прокуратура начала проверку из-за прорыва трубы в Подмосковье

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Прокуратура Московской области начала проверку после прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, в результате чего пострадали дети.
Прокуратура начала проверку из-за прорыва трубы в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с прорывом трубы на Томилинской улице в городе Дзержинском. В результате несколько детей получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Отмечается, что прокурорам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что четыре ребёнка получили ожоги после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском.

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