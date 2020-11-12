В Союзе автошкол Москвы прокомментировали идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что водительские права следует выдавать гражданам старше 16 лет, а молодым водителям можно разрешить садиться за руль только при наличии на переднем пассажирском месте совершеннолетнего водителя со стажем не менее трёх лет.

Как считает Ачкасов, для молодых водителей также стоит ввести специальные юношеские права после сдачи полноценных экзаменов в ГИБДД.

«Разумными видятся следующие ограничения по допуску на начальном этапе с последующим мониторингом аварийности и корректировкой: только легковые автомобили — не мотоциклы, не «газели», — полагает он.

В свою очередь, главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что инициатива преждевременна.

«Если рассмотреть чисто с человеческой точки зрения, с точки зрения автолюбителя и эксперта в этой области, то я скажу, что это неправильно, поскольку 17 лет — это всё-таки не тот возраст, когда можно садиться за руль на постоянной основе именно на дорогах общего пользования», — сказал он.

Ранее стало известно, что МВД предложило разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет. Соответствующий законопроект направлен в правительство.