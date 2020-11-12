Эксперт рассказал о работе по выявлению молодых талантов в России

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Руководитель тренерского штаба, осуществляющего подготовку сборной команды России по информатике, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев рассказал, как в стране выявляют таланты.
Эксперт рассказал о работе по выявлению молодых талантов в России
  • Pixabay

«Это во многом наследие сильнейшей советской математической школы. И тогда, и сейчас работе с талантливыми школьниками уделяется особое внимание. Возьмём Всероссийскую олимпиаду школьников. Она проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На аналогичной олимпиаде в Германии таких этапов всего два», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, очень важную роль играет учитель, помогающий раскрыть способности, вовлечь детей в процесс.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.

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