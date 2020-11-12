Эксперт дал рекомендации по поведению в дни распродаж

Маркетолог, основатель компаний Training And Development Сергей Сикирин дал рекомендации по поведению в период распродаж.

«Относительно реальных скидок — они в онлайне должны быть больше, чем в прошлом году. Но и у нас, и на Западе грешат тем, что делают искусственные скидки», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, стоит начать отслеживать стоимость товара за две-три недели до начала распродажи, поскольку продавцы могут искусственно повысить и снизить цены.

Как отметил Сикирин, должна настораживать слишком низкая цена любого уникального товара.

«Если вы будете пользоваться услугами малоизвестных продавцов, ищите таких, у которых можно оплатить товар только после его получения и которые дадут чеки, гарантию и другие необходимые документы», — советует эксперт.

Он добавил, что не нужно переводить средства онлайн с карты на карту или переходить для оплаты по непонятным ссылкам.

Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по чёрной пятнице распродаж.