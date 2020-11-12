Экономист прокомментировал проведение распродаж в России

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Финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин дал прогноз по «чёрной пятнице» в России.
Экономист прокомментировал проведение распродаж в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Будет отличная возможность обновить гардероб. По хорошим ценам, достаточно брендовые или просто качественные вещи. Насчёт бытовой техники я не был бы столь оптимистичен, её и сейчас уже влёт разбирают. Скорее всего, если что-то и будет, то скидки будут невелики», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, шорт-лист товаров стоит составить уже сейчас. Также следует просмотреть цены, поскольку за две недели они будут постепенно подняты, а затем якобы уронены. Как пояснил Калугин, нужно опираться на эту разницу.

«В этом году, скорее всего, скидки будут огромные», — считает эксперт.

В 2020 году чёрная пятница запланирована на 26—28 ноября.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оператор фискальных данных «Такском» изучил покупки базовых продуктов питания в России с 1 по 28 октября и сравнил данные с аналогичным периодом в сентябре.

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