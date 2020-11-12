В Томской области мужчина получил срок за смерть ребёнка под винтом лодки

Два года колонии получил житель Томской области за смерть малолетнего ребёнка под винтом лодки. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности при управлении водным транспортом.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Трагедия произошла в конце мая 2020 года. Судом установлено, что днём осуждённый с сожительницей и её тремя несовершеннолетними детьми на арендованном маломерном судне прибыли на туристическую базу на реке Уень. Там они начали распивать спиртные напитки.

«Утром они решили вернуться домой. В пути следования по реке на маломерном судне осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что привело к резкому изменению направления движения маломерного судна. В результате чего малолетний ребёнок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя, которым ему были причинены телесные повреждения. От полученных травм малолетний ребёнок скончался в больнице», — говорится в сообщении Западно-Сибирского СУТ СК России.

Приговором Кожевниковского районного суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.