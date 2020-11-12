Собянин сообщил о запуске обновлённой версии платформы «Электронный дом»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске обновлённой версии «Электронного дома».

Как передаёт сайт «Москва 24», теперь москвичи могут принять решение о проведении общих собраний собственников без предварительного одобрения на очном собрании.

С помощью платформы принять участие в собрании могут собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год. В будущем году такая возможность появится у всех москвичей.

Мэр подчеркнул, что меняются и правила проведения электронных собраний. Если раньше они длились пять дней, то теперь жители могут сами определить срок — от семи до 60 дней.

«Даже если вы не собираетесь прямо сейчас проводить онлайн-собрания, то вам может быть полезно множество других функций, которые содержит обновлённый «Электронный дом», — от электронной доски объявлений до специального чата для общения с соседями по дому», — сказал Собянин.

Ранее НСН сообщала о работе цифровой туристической платформы Russpass в Москве.