Обвиняемому в изнасиловании и убийстве сестёр в Рыбинске продлён арест

Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую. Сёстры восьми и 13 лет были убиты в сентябре, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Молчанову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 4 ст. 131 УК России, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера).