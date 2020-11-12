Обвиняемому в изнасиловании и убийстве сестёр в Рыбинске продлён арест
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Сёстры восьми и 13 лет были убиты в сентябре, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы.
Молчанову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 4 ст. 131 УК России, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера).