Портал «Узнай Москву» запустит квест в память о Людмиле Гурченко
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Квест состоит из десяти вопросов, касающихся личной жизни и киноролей Гурченко.
«Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал «Узнай Москву» подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с её участием», — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
В 2018 году, как сообщали СМИ, в Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко.