Портал «Узнай Москву» запустит квест в память о Людмиле Гурченко

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Онлайн-квест, посвящённый народной артистке СССР Людмиле Гурченко, появился на портале «Узнай Москву».
Портал «Узнай Москву» запустит квест в память о Людмиле Гурченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Квест состоит из десяти вопросов, касающихся личной жизни и киноролей Гурченко.

«Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал «Узнай Москву» подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с её участием», — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

В 2018 году, как сообщали СМИ, в Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко.

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