В Москве рассказали о завершении дорожных ремонтных работ
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Всего в городе отремонтировали 19,5 млн кв. м дорожного покрытия.
Заммэра подчеркнул, что ремонт завершился в установленный срок, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. По его словам, ежедневно в работах были задействованы 9 тыс. человек и 6 тыс. единиц специализированной техники.
В этом году ремонт асфальтобетонного покрытия выполнили на участках МКАД, ТТК, Садового кольца, Ленинградского и Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всём протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, на Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улицах, Центральной аллее ВДНХ и других значимых объектах.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.