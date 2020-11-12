В Москве рассказали о завершении дорожных ремонтных работ

В Москве завершились работы по текущему ремонту дорог, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Всего в городе отремонтировали 19,5 млн кв. м дорожного покрытия.

Заммэра подчеркнул, что ремонт завершился в установленный срок, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. По его словам, ежедневно в работах были задействованы 9 тыс. человек и 6 тыс. единиц специализированной техники.

В этом году ремонт асфальтобетонного покрытия выполнили на участках МКАД, ТТК, Садового кольца, Ленинградского и Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всём протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, на Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улицах, Центральной аллее ВДНХ и других значимых объектах.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.