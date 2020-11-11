В Подмосковье рассказали о развитии цифровых сервисов для населения

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о развитии цифровых сервисов для населения. Так, с начала года оказано более 115 тыс. услуг по земле в электронном виде.
В Подмосковье рассказали о развитии цифровых сервисов для населения
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья — одно из ключевых направлений в работе Министерства имущественных отношений Московской области. На сегодняшний день переведены в цифровой формат и выведены на РПГУ порядка 30 государственных услуг по земле и имуществу», — заявила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

По её словам, цифровизация госуслуг помогла сократить сроки предоставления услуг в два раза. Также нет необходимости лично присутствовать при подаче заявлений.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что более 1,4 млн москвичей получили доступ к электронным медкартам с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить