В Подмосковье рассказали о развитии цифровых сервисов для населения

В Московской области рассказали о развитии цифровых сервисов для населения. Так, с начала года оказано более 115 тыс. услуг по земле в электронном виде.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья — одно из ключевых направлений в работе Министерства имущественных отношений Московской области. На сегодняшний день переведены в цифровой формат и выведены на РПГУ порядка 30 государственных услуг по земле и имуществу», — заявила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

По её словам, цифровизация госуслуг помогла сократить сроки предоставления услуг в два раза. Также нет необходимости лично присутствовать при подаче заявлений.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что более 1,4 млн москвичей получили доступ к электронным медкартам с начала года.