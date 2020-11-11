Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы заключил под стражу до 10 января гражданина России Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене.
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 ноября 2020 года избрана в отношении Федоткина Дмитрия Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 10 января 2021 года», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Дарьи Розмаховой.

Результаты расследования и личные данные Федоткина не разглашаются. Дело находится под грифом «секретно».

В сентябре Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову.

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