Автоэксперт рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд.

При этом он подчеркнул, что покрышки нужно менять заблаговременно, чтобы потом не создавать неприятностей для себя и других участников дорожного движения.

«Прежде всего, нужно купить смартфон, и там прогноз погоды вылетает, как только берёшь его в руки, если подключён интернет. Всегда видно, есть гололёд или нет его. Исходя из этого, понятно, как вести себя на дороге», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, перед открытой площадкой всегда нужно сбавлять скорость.

«Второе — осторожнее на всевозможных путепроводах и мостах, ведь внизу там может быть мокро. Это особо опасные точки, внизу асфальт часто нагревается шинами, а на возвышенности из-за ветра будет лёд», — отметил Субботин.

Он также считает, что перед началом сезона можно съездить на автодром и потренироваться ездить в заносе.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Взглядом» прокомментировал идею запретить шипованную резину.