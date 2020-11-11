Автоэксперт рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд

Короткая ссылка
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд.
Автоэксперт рассказал об особенностях езды на летней резине в гололёд
  • РИА Новости

При этом он подчеркнул, что покрышки нужно менять заблаговременно, чтобы потом не создавать неприятностей для себя и других участников дорожного движения.

«Прежде всего, нужно купить смартфон, и там прогноз погоды вылетает, как только берёшь его в руки, если подключён интернет. Всегда видно, есть гололёд или нет его. Исходя из этого, понятно, как вести себя на дороге», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, перед открытой площадкой всегда нужно сбавлять скорость.

«Второе — осторожнее на всевозможных путепроводах и мостах, ведь внизу там может быть мокро. Это особо опасные точки, внизу асфальт часто нагревается шинами, а на возвышенности из-за ветра будет лёд», — отметил Субботин.

Он также считает, что перед началом сезона можно съездить на автодром и потренироваться ездить в заносе.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Взглядом» прокомментировал идею запретить шипованную резину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить