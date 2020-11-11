Эксперт оценил перспективы рынка недвижимости в России

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов оценил перспективы рынка недвижимости в России.

«Во-первых, из-за действия коронавирусных ограничений несколько снизились объёмы строящегося жилья. Соответственно, уменьшилось предложение. Во-вторых, рынок отреагировал на предоставляемые государством льготы», — заявил он в беседе с Newinform.

По его мнению, трудно сказать, вырастут ли сильнее цены на жильё после окончания государственных льгот. Как считает эксперт, это будет зависеть от соотношения спроса и предложения на рынке.

Колганов не исключил, что сокращение спроса со стороны населения не даст возможности увеличивать цены на жильё.

«Потому что сократится количество людей, готовых его покупать. Так что я думаю, что значительного роста, если он и будет, ожидать не стоит», — добавил он.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на вторичном рынке недвижимости.