СК начал проверку из-за осквернения бюстов в сквере в Смоленске

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Следователи организовали проверку по факту осквернения бюстов Героев Отечества в сквере Памяти Героев в центре Смоленска.
СК начал проверку из-за осквернения бюстов в сквере в Смоленске
  • РИА Новости

Об этом информирует управление СК по региону.

«Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о том, что ночью 11 ноября текущего года в сквере Памяти Героев неизвестные лица осквернили бюсты Героев Отечества», — заявили в Следственном комитете.

Следователи по итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.

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