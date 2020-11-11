СК начал проверку из-за осквернения бюстов в сквере в Смоленске

Следователи организовали проверку по факту осквернения бюстов Героев Отечества в сквере Памяти Героев в центре Смоленска.

Об этом информирует управление СК по региону.

«Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о том, что ночью 11 ноября текущего года в сквере Памяти Героев неизвестные лица осквернили бюсты Героев Отечества», — заявили в Следственном комитете.

Следователи по итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.