СК начал проверку из-за осквернения бюстов в сквере в Смоленске
- РИА Новости
Об этом информирует управление СК по региону.
«Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о том, что ночью 11 ноября текущего года в сквере Памяти Героев неизвестные лица осквернили бюсты Героев Отечества», — заявили в Следственном комитете.
Следователи по итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области организовали проверку по факту съёмки роликов у Вечного огня.