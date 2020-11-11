Власти Подмосковья оценили ситуацию с распределением бюджета области на борьбу с COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв оценил ситуацию с распределением средств на борьбу с COVID-19, на эти цели область потратит около 10% от бюджета.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я думаю, что все, кто в зале присутствует, понимают угрозы, которые существуют уже год. Понятно, что СОVID-19 в каждой системе — государственной и муниципальной — отвлекает средства. В Московской области мы потратим порядка 10% бюджета — это около 60 млрд рублей», — цитирует издание губернатора.

Он отметил, что надо думать о том, как поддержать бизнес, продолжить строительство дорог и школ.

По мнению Воробьёва, кризис нужно использовать с выгодой. Московская область готовит индустриальные площадки для дальнейшего роста.

Он подчеркнул, что сейчас поддержка необходима разным отраслям бизнеса.

Ранее URA.RU сообщило, что в Кургане заработал единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом.