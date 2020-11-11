В России предложили разрешить работу курительных клубов

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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил разрешить работу курительных клубов. Он намерен внести проект закона на рассмотрение нижней палаты парламента в конце ноября.
В России предложили разрешить работу курительных клубов
  • Pixabay

«Я против курения в заведении общественного питания, но мы должны дать возможность людям с никотиновой зависимостью потребить никотин в той форме, в которой удобно: нагреваемый или жевательный табак, кальян, электронные сигареты и так далее», — заявил депутат в беседе с ФАН.

По словам Катасонова, он направил запросы в Роспотребнадзор и Минпромторг по поводу того, что будет с комнатами, где ранее потреблялись альтернативные виды курения. В ответ пришли пояснения, что использование альтернативного курения допустимо, но не в местах общепита.

«Получается, в местах, где не предоставляют услуг общепита, курить можно, но законодательно это не закреплено. Это трактовка Минпромторга и Роспотребнадзора, поэтому важно это узаконить, чтобы не было коррупционной составляющей», — отметил Катасонов.

Ранее депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу запрета на курение кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах.

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