Петербургский политех переходит на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Все студенты будут учиться дистанционно с 16 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года. Преподаватели и сотрудники будут работать в комбинированном режиме. Зимняя сессия также пройдёт в онлайн-формате», — заявили в пресс-службе университета.
Руководство вуза рекомендует иногородним студентам, проживающим в общежитиях, вернуться на время удалёнки домой. Места сохранятся, плата за проживание взиматься не будет.
Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.