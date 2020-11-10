Петербургский политех переходит на дистанционное обучение

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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого переходит на дистанционное обучение. Соответствующее решение принял ректор Андрей Рудской.
Петербургский политех переходит на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Все студенты будут учиться дистанционно с 16 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года. Преподаватели и сотрудники будут работать в комбинированном режиме. Зимняя сессия также пройдёт в онлайн-формате», — заявили в пресс-службе университета.

Руководство вуза рекомендует иногородним студентам, проживающим в общежитиях, вернуться на время удалёнки домой. Места сохранятся, плата за проживание взиматься не будет.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

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