На форуме «Растим гражданина» выбрали лучших педагогов

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В рамках форума «Растим гражданина» выбрали лучших педагогов и специалистов, использующих социально активные технологии воспитания.
На форуме «Растим гражданина» выбрали лучших педагогов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Взгляд».

Число участников заочного этапа превысило 2,4 тыс. Жюри определило 177 финалистов из 50 субъектов. Лауреатов наградили в Общественной палате России.

«Очень рада, что на пленарной встрече форума «Растим гражданина» нам совместно с неравнодушными партнёрами удалось показать многообразие технологий патриотического воспитания», — заявила член ОП, директор АНО «АСТИК» Елена Родионова.

По её словам, главное богатство — это учителя. Родионова поблагодарила педагогов за ежедневный труд на благо будущего.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

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