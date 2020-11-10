В Тверской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

В Тверской области специалисты обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Боеприпас нашли в Зубцовском районе недалеко от рыбацкой гостиницы. Им оказался 75-миллиметровый артснаряд.

В ведомстве напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета нельзя к нему приближаться и пытаться самостоятельно обезвредить. Необходимо предупредить окружающих и обратиться в полицию.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные Южного военного округа обезвредили более 18 тыс. боеприпасов с начала года.