В Томской области более тысячи семей получили региональный маткапитал с начала года

С начала 2020 года сертификаты на региональный маткапитал при рождении третьего или четвёртого ребёнка в Томской области получили 1052 семьи.

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Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на администрацию области. Распорядилась средствами 621 семья. На предоставление выплат областной бюджет выделил более 59 млн рублей. Самым популярным направлением у получателей маткапитала по-прежнему является улучшение жилищных условий. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что органы социальной защиты Севастополя получили свыше 500 заявлений на оформление регионального материнского капитала. 472 семьи уже получили выплаты.