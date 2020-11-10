В Симферополе завершено расследование дела о нападении на врача скорой

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СК завершил расследование уголовного дела о нападении жителя Симферополя на врача скорой помощи.
В Симферополе завершено расследование дела о нападении на врача скорой
  • РИА Новости

Об этом агентству «Крыминформ» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России). Материалы направлены в прокуратуру для подписания постановления о применении в отношении фигуранта уголовного дела мер медицинского характера», — сказала она.

В июле жительница Симферополя вызвала бригаду скорой помощи для своего сына. При оказании помощи мужчина накинулся на врача и нанёс ему удар ножом в область шеи. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Нападавший был помещён в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение: по данным следователей, у мужчины тяжёлое психическое расстройство.

В августе сайт «Реальное время» сообщал о вынесении в Москве приговора по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского.

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