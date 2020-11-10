Собянин утвердил упрощённый порядок получения льготного статуса для многодетных
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
«В соответствии с новым порядком оформить льготный статус будет проще: подача заявки теперь происходит исключительно в электронной форме через официальный сайт мэра Москвы. Лично приходить в центры госуслуг «Мои документы» или отделы социальной защиты не требуется», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, согласно новому постановлению, будет сокращён перечень необходимых документов.
В настоящее время в столице проживает 164,6 тыс. многодетных семей. Это в 2,5 раза больше, чем десять лет назад.
Как сообщал ранее сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году на предоставление жилья многодетным семьям планируется выделить 211 млн рублей.