В Самаре по делу о гибели людей при пожаре арестован владелец хостела
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Об этом сообщает sova.info.
«Курбанова арестовали на два месяца по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в суде.
Крупный пожар в хостеле на ул. Промышленности произошёл 7 ноября. Возгорание началось в девятом часу утра. Погибли четыре человека. Ещё пятеро были госпитализированы.
Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Казани по факту гибели пятерых мужчин при пожаре в неэксплуатируемом здании возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».