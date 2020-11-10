В Самаре по делу о гибели людей при пожаре арестован владелец хостела

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Суд Железнодорожного района Самары арестовал 57-летнего Ахудара Курбанова, который является владельцем незаконного хостела, в котором во время пожара погибли четыре человека.
В Самаре по делу о гибели людей при пожаре арестован владелец хостела
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Об этом сообщает sova.info.

«Курбанова арестовали на два месяца по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в суде.

Крупный пожар в хостеле на ул. Промышленности произошёл 7 ноября. Возгорание началось в девятом часу утра. Погибли четыре человека. Ещё пятеро были госпитализированы.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Казани по факту гибели пятерых мужчин при пожаре в неэксплуатируемом здании возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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