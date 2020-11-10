В Башкирии рассказали о планах по созданию глэмпингов

В Башкирии планируют организовать новый вид туристического отдыха — глэмпинги — для проживания на природе с повышенным комфортом.

Об этом сообщает mkset.ru.

Отмечается, что инвесторы, готовые построить глэмпинг на территории Башкирии, смогут получить субсидии в размере половины стоимости от объекта.

Всего в республике к 2024 году появятся 50 туристических мест для комфортного отдыха, по предварительным данным, на 33 участках.

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