В Башкирии рассказали о планах по созданию глэмпингов

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В Башкирии планируют организовать новый вид туристического отдыха — глэмпинги — для проживания на природе с повышенным комфортом.
В Башкирии рассказали о планах по созданию глэмпингов
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Об этом сообщает mkset.ru.

Отмечается, что инвесторы, готовые построить глэмпинг на территории Башкирии, смогут получить субсидии в размере половины стоимости от объекта.

Всего в республике к 2024 году появятся 50 туристических мест для комфортного отдыха, по предварительным данным, на 33 участках.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с газетой «Известия» оценила влияние пандемии COVID-19 на осенний турпоток в России.

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