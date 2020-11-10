Прокуратура Казани выясняет обстоятельства гибели пятерых мужчин при пожаре

Прокуратура в Казани выясняет причины и обстоятельства гибели пятерых мужчин при пожаре в проходной неэксплуатируемого здания.

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Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре. На место ЧП выехали прокурор Татарстана Илдус Нафиков, прокурор города Олег Дроздов и районный прокурор Эльдар Сабиров. Сообщение в противопожарную службу поступило утром 10 ноября.