Прокуратура Казани выясняет обстоятельства гибели пятерых мужчин при пожаре
Прокуратура в Казани выясняет причины и обстоятельства гибели пятерых мужчин при пожаре в проходной неэксплуатируемого здания.
- © ГУ МЧС РФ по Татарстану
Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре.
На место ЧП выехали прокурор Татарстана Илдус Нафиков, прокурор города Олег Дроздов и районный прокурор Эльдар Сабиров.
Сообщение в противопожарную службу поступило утром 10 ноября.
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