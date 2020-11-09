Эксперты рассказали о средней сумме автокредита в России в октябре
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Средний кредит на машину с пробегом составил 654,7 тыс. рублей (+14,5%).
Суммарно выдачи кредитов на новые автомобили и с пробегом выросли на 13% в штуках и на 17,5% — в рублях.
По оценке экспертов «Автостата», в ближайшее время сохранится положительная динамика и на авторынке, и в автокредитовании.
Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.