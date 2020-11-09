Эксперты рассказали о средней сумме автокредита в России в октябре

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В октябре 2020 года средняя сумма кредита на новый автомобиль в России составила 920,5 тыс. рублей, что на 0,5% больше по сравнению с октябрём 2019-го.
Эксперты рассказали о средней сумме автокредита в России в октябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Средний кредит на машину с пробегом составил 654,7 тыс. рублей (+14,5%).

Суммарно выдачи кредитов на новые автомобили и с пробегом выросли на 13% в штуках и на 17,5% — в рублях.

По оценке экспертов «Автостата», в ближайшее время сохранится положительная динамика и на авторынке, и в автокредитовании.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

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