В аэропорту Симферополя открыли памятник Айвазовскому

В международном аэропорту Симферополя открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому. Монумент установлен напротив входа в новый терминал.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Новый терминал аэропорта выполнен в архитектурной концепции, которая делает его похожим на морскую волну, что напрямую перекликается с творчеством Айвазовского», — заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

По его словам, памятник символизирует неразрывную связь аэропорта с именем художника.

Скульптурная композиция изготовлена народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым.

В октябре сообщалось, что в аэропорту Симферополя на зимний период открыли прямое авиасообщение с шестью городами России.