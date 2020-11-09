В аэропорту Симферополя открыли памятник Айвазовскому

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В международном аэропорту Симферополя открыли памятник художнику Ивану Айвазовскому. Монумент установлен напротив входа в новый терминал.
В аэропорту Симферополя открыли памятник Айвазовскому
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Новый терминал аэропорта выполнен в архитектурной концепции, которая делает его похожим на морскую волну, что напрямую перекликается с творчеством Айвазовского», — заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

По его словам, памятник символизирует неразрывную связь аэропорта с именем художника.

Скульптурная композиция изготовлена народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым.

В октябре сообщалось, что в аэропорту Симферополя на зимний период открыли прямое авиасообщение с шестью городами России.

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