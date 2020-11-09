В Мурманской области восьмилетний мальчик представлен к награде за спасение женщины

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В Мурманской области восьмилетний мальчик представлен к награде «За проявленное мужество» за спасение женщины из канала Ковдора.
В Мурманской области восьмилетний мальчик представлен к награде за спасение женщины
  • Pixabay

Как сообщает Nord-News, торжественная церемония вручения медали состоится в здании правительства области 10 ноября.

Отмечается, что в августе пожилая женщина упала в канал водоотведения, на её крики отозвался находившийся рядом мальчик.

Он попытался самостоятельно вытащить женщину из канала, но не смог, после чего подошёл к проезжей части и стал останавливать автомобили, чтобы помог кто-нибудь из взрослых.

В итоге пенсионерку вытащили из воды и вызвали скорую помощь.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму наградили детей, которые летом спасли утопающих в море. Они получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

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