В Мурманской области восьмилетний мальчик представлен к награде за спасение женщины
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Как сообщает Nord-News, торжественная церемония вручения медали состоится в здании правительства области 10 ноября.
Отмечается, что в августе пожилая женщина упала в канал водоотведения, на её крики отозвался находившийся рядом мальчик.
Он попытался самостоятельно вытащить женщину из канала, но не смог, после чего подошёл к проезжей части и стал останавливать автомобили, чтобы помог кто-нибудь из взрослых.
В итоге пенсионерку вытащили из воды и вызвали скорую помощь.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму наградили детей, которые летом спасли утопающих в море. Они получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество».