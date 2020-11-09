В Подмосковье рассказали о новых объектах торговли

Короткая ссылка
В Подмосковье рассказали о новых объектах торговли, за девять месяцев текущего года в отрасль из внебюджетных источников было привлечено более 19 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные администрации области.

С использованием частных инвестиций в Московской области ввели более 160 тыс. кв. м новых торговых площадей.

«Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона, новые рабочие места, а также дополнительные точки сбыта региональной продукции», — цитирует издание министра сельского хозяйства региона Андрея Разина.

Министр уточнил, что речь идёт о строительстве и открытии новых магазинов, гипермаркетов и торговых центров.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить