В Подмосковье рассказали о новых объектах торговли, за девять месяцев текущего года в отрасль из внебюджетных источников было привлечено более 19 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные администрации области.

С использованием частных инвестиций в Московской области ввели более 160 тыс. кв. м новых торговых площадей.

«Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона, новые рабочие места, а также дополнительные точки сбыта региональной продукции», — цитирует издание министра сельского хозяйства региона Андрея Разина.

Министр уточнил, что речь идёт о строительстве и открытии новых магазинов, гипермаркетов и торговых центров.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.