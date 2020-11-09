В Подмосковье рассказали о новых объектах торговли
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные администрации области.
С использованием частных инвестиций в Московской области ввели более 160 тыс. кв. м новых торговых площадей.
«Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона, новые рабочие места, а также дополнительные точки сбыта региональной продукции», — цитирует издание министра сельского хозяйства региона Андрея Разина.
Министр уточнил, что речь идёт о строительстве и открытии новых магазинов, гипермаркетов и торговых центров.
Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.