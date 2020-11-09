В Москве рассказали о деловой встрече для предпринимателей и экспертов ресторанного бизнеса

Короткая ссылка
В Москве рассказали о деловой встрече в онлайн-формате для предпринимателей и экспертов ресторанного бизнеса «Стартап-кафе», которая назначена на 12 ноября.
В Москве рассказали о деловой встрече для предпринимателей и экспертов ресторанного бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнёров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший, по мнению жюри, стартап включат в городскую программу тестирования инноваций», — цитирует издание заммэра столицы Наталью Сергунину.

В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов.

Мероприятие пройдёт бесплатно, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить