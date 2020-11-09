В Москве рассказали о деловой встрече для предпринимателей и экспертов ресторанного бизнеса
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнёров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший, по мнению жюри, стартап включат в городскую программу тестирования инноваций», — цитирует издание заммэра столицы Наталью Сергунину.
В конкурсе стартапов примут участие 17 проектов.
Мероприятие пройдёт бесплатно, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
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